Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

36-летняя Ксения Бородина сообщила поклонникам о пережитом стрессе: ее 10-летняя дочь Маруся на днях перенесла хирургическое вмешательство. «Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала! В пятницу пошла в школу, все было хорошо, потом звонят оттуда и говорят, что плохо стало. Потом скорая, принятие решения по поводу операции…», — писала взволнованная мать.

В эту трудную минуту огромную поддержку звезде оказал ее 39-летний супруг Курбан Омаров. «Хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду, я бы с ума сошла. Когда дело касается тебя самой, хоть и страшно, но голова соображает, а когда ребенок...», — писала звезда в микроблоге.

К счастью, серьезных причин для переживаний не оказалось. Девочка успешно перенесла операцию, и сейчас уже находится в кругу семьи, идет процесс реабилитации. «Оказалось у нас аппендицит. Ничего не предвещало. Хорошо, что все успели. Но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда. Спасибо врачам, все сделали быстро», — радовалась Ксения.

Впрочем, вслед за старшей наследницей на здоровье пожаловалась и младшая. «Еще и Теюша вирус подхватила сегодня. Короче, вовремя мама вернулась из Америки», — посетовала телеведущая.