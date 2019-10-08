Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, кого ждут перемены в октябре

По словам исследователя звезд, много проблем в наступившем месяце будет у Овнов, и чтобы с ними справиться, им будет нужен трезвый ум и отсутствие эмоций В начале месяца возможны неудачи в работе. Вы будете восприимчивы к словам окружающих. Постарайтесь не проявлять внешне своих порывов, и тогда перемены наступившего октября пройдут максимально спокойно для вас.

В личной жизни октябрь станет благополучным месяцем для представителей этого знака Зодиака. Если вы еще не встретили вторую половинку, то в этот период вам представится такой шанс.

У Львов в октябре 2019 года ожидаются позитивные перемены. Вы легко справитесь с любыми проблемами и даже получите бонусы за прошлые труды и заслуги. Однако не расслабляйтесь, ведь впереди еще много работы. В этом месяце у представителей этого знака могут появиться неожиданные идеи, которые могут быть связаны с обучением. Не игнорируйте это желание, так как полученные навыки обязательно вам пригодятся в дальнейшем.

У Козерогов перемены произойдут в окружении. По словам астролога Павла Глобы, вам пойдут на пользу любые новые встречи. Вокруг вас может измениться коллектив, либо вы пойдете на новое место работы, но помните, что это все на пользу, и все события октября 2019 года для вас несут благоприятную энергетику.