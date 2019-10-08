Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, кого ждут перемены в октябре

Известный астролог Павел Глоба рассказал, что представителей трех знаков Зодиака ждут перемены в октябре 2019 года, пишет Topnews.
По словам исследователя звезд, много проблем в наступившем месяце будет у Овнов, и чтобы с ними справиться, им будет нужен трезвый ум и отсутствие эмоций В начале месяца возможны неудачи в работе. Вы будете восприимчивы к словам окружающих. Постарайтесь не проявлять внешне своих порывов, и тогда перемены наступившего октября пройдут максимально спокойно для вас.
В личной жизни октябрь станет благополучным месяцем для представителей этого знака Зодиака. Если вы еще не встретили вторую половинку, то в этот период вам представится такой шанс.
У Козерогов перемены произойдут в окружении. По словам астролога Павла Глобы, вам пойдут на пользу любые новые встречи. Вокруг вас может измениться коллектив, либо вы пойдете на новое место работы, но помните, что это все на пользу, и все события октября 2019 года для вас несут благоприятную энергетику.
В этот период важно помнить о семье. Навестите родственников, проведите больше времени со второй половинкой или со своими детьми. Также не лишним будет увидеться с друзьями, на встречу с которыми у вас давно не хватает времени.