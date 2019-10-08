Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Что дальше?

48-летняя звезда «Моей прекрасной няни» находилась под пристальным наблюдением врачей московского «Европейского медицинского центра». Она завершила курс лечения в учреждении по полису ОМС — несколько дней назад ее выписали. Теперь близкие Анастасии намерены перевести ее в другую клинику.

Напомним, тревожные сообщения о болезни артистки появились в конце августа. Тогда выяснилось, что Анастасия стала отменять спектакли со своим участием. По одним данным, Заворотнюк узнала о страшном диагнозе зимой этого года, по другим — весной. К слову, проблемы со здоровьем у нее возникли вскоре после появления на свет дочери Милы — девочка родилась в октябре 2018-го.