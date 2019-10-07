Видео: жительница Эстонии увеличила себе грудь, а уже через год ее жизнь превратилась в ад

Жительница Таллинна Меэли всю жизнь мечтала улучшить пропорции своего тела, а именно — увеличить грудь. Впервые на консультацию к пластическому хирургу девушка обратилась в 23 года, но делать операцию тогда не решилась. Время шло, а мечта никуда не исчезла и уже в декабре 2016 года Меэли решилась пройти процедуру по увеличению груди.

После установки имплантов Меэли приходилось спать в сидячем положении около двух недель, движения были затруднены. Ужасная боль не позволяла делать повседневные дела, однако ради результата она была согласна все это терпеть.

Увеличенная в несколько раз грудь очень понравилась девушке, неприятность доставляло лишь то, что левый имплант встал на свое место, а с правым было что-то не так. Дело оказалось в мышце правой груди, которая провоцировала непрекращающуюся боль. Только через два года, в январе 2019, была проведена операция на мышце и боль отступила.

Здоровье, однако, стало уже не тем, что до пластической операции. Девушка больше не могла нормально спать, просыпалась по утрам в разбитом состоянии и не понимала что с ней не так. С каждым днем становилось все хуже.

В конце концов девушка нашла в интернете информацию, что существует некое специфическое заболевание, которое возникает у некоторых женщин после установки имплантов. А решением этой проблемы является исключительно удаление имплантов.