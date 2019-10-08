Гороскоп на 8 октября: Тельцов ждет удача, а у Близнецов не все так просто

Вы легко находите общий язык с друзьями и старшими родственниками, а вот понять любимого человека оказывается куда труднее. Многим Львам придется немало времени провести, обсуждая дела давно минувших дней и старые обиды.

Дева

Девам стоит отказаться от заключения долгосрочных сделок и совершения крупных покупок: ваша интуиция, обычно столь блестящая во всем, что касается финансов, сегодня, увы, не на высоте. Зато день отлично подходит для любой работы, требующей внимания и сосредоточенности. Можно заниматься оформлением документов, посещать государственные организации, иметь дело с чиновниками.

Атмосфера в семье во многом зависит от того, какую позицию займут представители старшего поколения, вы же едва ли захотите ступать с ними в конфликт. Отношения влюбленных ровны и гармоничны, однако нельзя не заметить, что каждый озабочен, в первую очередь, собственными проблемами.

Весы

В трудных ситуациях Весам пригодятся умение владеть собой и отдавать ясные и четкие распоряжения, которые невозможно не выполнить. Звезды советуют действовать в открытую, избегая интриг, манипуляций и разного рода заговоров. Помните, что новые знакомые судят о вас по вашим друзьям, и не удивляйтесь, если слишком близкие отношения с сомнительными особами обернутся против вас.

Отношения в семье омрачены недоверием – нужно как можно скорее понять, в чем его причина, пока сомнения друг в друге не стали причиной серьезного конфликта. Юным влюбленным звезды советуют избегать недоговоренностей и намеков; искренность и откровенность, напротив, будут кстати.

Скорпион

День довольно благоприятный, но Скорпионы сегодня не в лучшем настроении, а потому склонны видеть все происходящее в мрачном свете. Звезды советуют поскорее распрощаться с излишним пессимизмом; помогут в этом посещение увеселительных заведений, прогулки и путешествия, а также творческая деятельность.

Это один из нечастых дней, когда удача сопутствует вам и в работе, и в любви. Вопрос в том, чтобы правильно расставить приоритеты и с их учетом составить график – иначе успеть все не удастся. Юных представителей знака ожидают захватывающие романтические увлечения.

Стрелец

В целом день неплохой, но вот романтические отношения, увы, находятся под влиянием негативных тенденций. Будьте готовы к непростому разговору с любимым человеком, и помните, что похвала и поддержка часто бывают более действенными, чем критика и упреки. Дамам звезды советуют прислушиваться к советам представителей старого поколения, мужчинам – положиться на опыт друзей.

В профессиональной сфере серьезных проблем не возникнет. Возможны неожиданные поездки, незапланированные деловые встречи. Многим представителям знака придется дать руководству отчет о проделанной работе.

Козерог