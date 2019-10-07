Какой позор! Эстонка в костюме собаки скакала по Ратушной площади (ВИДЕО)

Именно это и случилось с молодой актрисой, которая получила меньше всего голосов в онлайн-голосовании. Актриса получила интересное наказание – сыграть роль собаки прямо на Ратушной площади в Таллинне.

Сегодня на экраны выйдет следующий выпуск сумасшедшего проекта #pind, в котором шесть персонажей соревнуются за большой приз – все, что может пригодиться молодому человеку для того, чтобы начать самостоятельную жизнь.

Главный приз этого состязания – роскошная вилла, престижный BMW X3, 2000 евро в месяц, бесплатные путешествия по всему миру, бесплатные билеты на вечеринки, концерты и в кино, бесплатное питание и напитки и все это победитель будет получать в течение целого года.

Все, что нужно сделать, чтобы получить приз – выполнять несложные задания и сниматься в клипах для социальных сетей.

Сегодня вечером шесть участников – Карл, Маркус, Лийна, Пеэп, Алийс и Лооре – продолжат гонку, полную приключений и веселья.