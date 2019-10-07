Променял на косметолога: стало известно, с кем муж Лолиты изменял ей

Однако этим летом певица неожиданно заявила, что рассталась с супругом. Она намекнула, что они перестали понимать друг друга. Лишь позже артистка призналась, что Иванов сам от нее ушел. Она не стала исключать, что в их разрыве виновата другая женщина.

Лишь спустя несколько месяцев после заявления Лолиты журналисты выяснили, с кем ей изменял муж. Оказалось, что на свадьбе друзей в Литве 44-летний Иванов отдыхал в компании и эффектной брюнетки. Инсайдеры заверили, что она является его возлюбленной. Ей оказалась Ольга Кулиева — землячка Дмитрия из Белоруссии, она работает косметологом и имеет свою инъекционную клинику в Москве. По словам друзей Иванова, у него завязались отношения с этой женщиной, когда он еще состоял в браке с Милявской.

К слову, Ольга не молода. У нее даже есть 14-летняя дочь от прошлых отношений. Также, по некоторым данным, теперь именно она поддерживает финансово Дмитрия, уверяет портал Super. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с бывшим возлюбленным Лолиты, чтобы узнать, действительно ли у него новый роман.

«Не знаю, откуда у вас такие сведения на самом деле», — заявил он. Услышав, что в Сети есть снимки, где он запечатлен с брюнеткой, добавил: «Не хочу свою личную жизнь комментировать. У меня все прекрасно».