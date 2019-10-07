Эстонская полиция, прокуратура и защита детей не препятствовали педофилу в его омерзительных делах

По-большому счету, в материале говорилось почти всё то же самое, что и в программе Kuuuurija в прошлый понедельник, речь шла о 10-летнем ребенке и 70-летнем мужчине, которого ведущая программы называет педофилом и обвиняет в сексуальном насилии над ребенком, пишет Kuuuurija.

Есть только одно небольшое отличие: чиновники в лице уездного старейшины, его заместителя, инспектора по защите детей, полиция и прокуратура отказались давать какие-либо комментарии передаче Kuuuurija, сославшись на защиту интересов ребенка, а вот изданию Postimees всевозможные комментарии были любезно предоставлены. Оправдывающиеся чиновники в материале газеты Postimees до сих пор не дают покоя ведущей программы Катрин Луст. На вопрос о том, почему никто не препятствовал действиях 70-летнего мужчины, названного в передаче педофилом, ответа пока так и нет. И что с того, что полицейские подтвердили журналистам Postimees правдивость рассказа матери 10-летнего ребенка?

Полиция обосновала это дело так: они не могут арестовать мужчину лишь потому, что он общается с несовершеннолетними (читай - детьми). По словам полиции, у них недостаточно доказательств, то, что мать рассказала в программе о том, что мужчина ходит за детьми, приглашает их к себе в гости, дарит цветы и называет их «мусеньками», видимо, не считается доказательством.

ФОТО: Omar Marques / ZUMAPRESS.com

Телеведущая Катрин Луст еще раз повторяет всем, что она поговорила как минимум с десятью соседями, которые видели рядом с домом ребенка подозрительный белый автобус. Они также видели, как ребенок входил в дом к мужчине. Но полиция до сих пор не дослушала всех этих свидетелей. По состоянию на пятницу (4 октября), с соседями никто так и не общался.

По словам Катрин Луст, у нее есть документы, согласно которым несколько специалистов уверены, что ребенок приуменьшает произошедшее с ним в гостях у 70-летнего мужчины, потому что очень хочет домой из детского дома, куда он был отправлен.

Катрин Луст уверена, что свое видение ситуации все чиновники решили спустя неделю рассказать в газете Postimees, чтобы оправдаться пред народом. Представьте себе, прокурор, полиция, инспекторы по защите детей знали о педофиле, но ничего не сделали для того, чтобы предотвратить его безобразное поведение. Именно это и хотела донести до общественности Катрин Луст.