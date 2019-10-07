«Счастливые!»: Пугачева показала трогательное фото со своей большой семьей

В Instagram-аккаунте детей примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина появилось архивное фото. На снимке Лиза и Гарри запечатлены в окружении большой звездной семьи. На кадре шестилетние малыши обнимают свою мать, а вместе с ними, прижавшись к певице, стоит дочь Кристины Орбакайте — Клавдия Земцова.

По правую руку от Пугачевой позирует ее супруг — шоумен и ведущий Максим Галкин и внук — музыкант Никита Пресняков. По левую руку от артистки можно увидеть ее знаменитую дочь — эстрадную исполнительницу Кристину Орбакайте вместе с сыном — Дени Байсаровым.

Совместная фотография знаменитостей растрогала пользователей. Фанаты предположили, что все семейство, наверняка, редко бывает в полном составе, а, значит, на снимке отражен довольно редкий момент. В комментариях подписчики сделали множество комплиментов всем звездным родственникам, отметив, что каждый из них — красив и талантлив. Поклонники Гарри и Лизы, в свою очередь, также добавили, что в таком чудесном окружении могут вырасти только замечательные дети.

«Счастья вам, пример для всех, как можно и нужно жить»; «Семья-это самое главное для человека! Мира и спокойствия, любви и взаимопонимания в семье!»; «Самая красивая семья!»; «Обожаю вас!»; «Счастливые!» — написали фолловеры.