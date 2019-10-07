Меган Маркл приняла важное решение касательно сына Арчи

Еще до рождения ребенка бывшая актриса пыталась всячески защитить первенца от назойливой прессы и излишнего внимания общественности. Более того, Меган обошла королевскую традицию и не показала новорожденного наследника сразу после родов.

Герцогиня Сассекская пошла дальше и приняла важное решение – никогда не знакомить Арчи с его дедушкой и отцом Меган – Томасом Марклом. Как сообщает таблоид Express, таким образом супруга принца Гарри пытается защитить малыша от своих горе-родственников, которые постоянно подрывают репутацию экс-актрисы.

"Это ужасно печальная ситуация, но Меган приняла очень трудное решение, что у нее больше нет активных отношений с отцом", – рассказал источник.