Пн, 7.10.2019
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  • 52-летняя Рената Литвинова показала идеальную фигуру в кожаной юбке

52-летняя Рената Литвинова показала идеальную фигуру в кожаной юбке

Рената Литвинова

ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

52-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала идеальную фигуру в кожаной юбке. Знаменитость довольно часто радует своих поклонников новыми фотографиями в социальной сети, пишут Аргументы.

На снимке Рената позирует в свитере цвета хаки, кожаной мини-юбке и черных колготках. Этот наряд подчеркивает стройную фигуру Литвиновой и делает акцент на стройной талии актрисы.

Ранее в одной из телевизионных передач Рената призналась, что ограничивает себя во вредной пище и старается заниматься спортом. Усилия Литвиновой дают свои плоды – актриса имеет возможность носить абсолютно любые, даже самые смелые, обтягивающие наряды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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