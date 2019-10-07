Любовь Успенская рассказала, как часто она спит со своим мужем

Чувствую себя привлекательной, когда... выхожу на сцену. Видя восхищенные глаза поклонников, понимаю, что в отличной форме.

Самым красивым в себе считаю... все! Нескромно? Пожалуй. Зато самооценка на должном уровне. Девочки, берите пример.

Мало кто знает, но на самом деле Любовь Успенская... королева хип-хопа. Кто поспорит? Мне нравится пробовать себя в новых жанрах! Обожаю эксперименты.

Мечтаю увидеть на своем выступлении... Элтона Джона. А почему нет? Элтон, приглашаю!

За последний год ни разу не... выпила хотя бы глоток вина. Отказалась от алкоголя и вам советую.

Главная слабость — ... животные. С любимцем, йоркширским терьером Фрэнки Джуниором, мы не разлей вода. Беру его и на гастроли, и на отдых. Он заряжает энергией и помогает быстрее восстанавливаться после сумасшедшего графика.

Обижусь на человека, если тот... соврет. Терпеть не могу обманщиков. Лгать — значит, не уважать ни себя, ни меня.

Перед выходом на сцену обязательно... делаю глоток воды, чтобы горло не пересохло во время пения.

Самая дорогая вещь в доме — ... аптечка. Не жалею денег на здоровье и красоту.

Своей вредной привычкой считаю... то, что поздно ложусь спать. Но таковы издержки профессии, без которой я уже не смогу. Приходится чем-то жертвовать.

В последния раз спорила с мужем... когда он не смог проснуться и не попрощался со мной перед вылетом на гастроли. Я обиделась, ведь это наша традиция

Бежала по полю снежному... лишь когда снимали клип на песню «К единственному, нежному». Чуть ноги не отморозила. Больше такого не повторяла.

Понимаю, что пропадаю, когда... влюблена. То есть всегда! Каждый день испытываю чувство влюбленности в жизнь и близких людей.

Никогда не надену... подделку. Такое ниже моего достоинства. Всю жизнь много работала и заслужила носить только хорошую, дорогую одежду.

Не выбегу из дома без... приличной суммы денег, никогда не знаю, в какой момент приспичит пошопиться. Обожаю покупать всякую красоту — вазочку, скатерку...

Сильно плакала, узнав... о случившемся с дочерью Таней. Осенью прошлого года она упала с велосипеда и сломала челюсть в двух местах. До сих пор не могу оправиться от произошедшего.

Больше всего боюсь, что дочка... не станет певицей. Считаю, у нее прекрасные данные и, главное, талант. Будет очень обидно, если не направит его в нужное русло.

Не люблю, когда в Instagram пишут... что снова легла под нож хирурга. Это неправда! Не буду отрицать: корректировала внешность, но без фанатизма, который приписывают хейтеры.

В 90 лет буду... такой же, как и сегодня. Благодаря тому самому ножу.