Гороскоп на 7 октября: Девы найдут нестандартное решение, а Козерогам пора сменить обстановку

Многообещающий день, который позволяет и отлично отдохнуть, и справиться с огромным количеством мелких, но требующих внимания дел. Очень сильно стремление к сотрудничеству, общению и объединению усилий; именно поэтому день отлично подходит для поиска единомышленников, встреч с людьми, разделяющими ваши интересы. Возможно появление оригинальных творческих идей, реализация которых сулит успех и признание, пишет Dvorec.
Овен
Постарайтесь воздержаться от дальних поездок. Если есть возможность, перенесите командировку на другой день.
Телец
Любителей сюрпризов день порадует неожиданным поворотом и непредсказуемым развитием сюжета.
Близнецы
Найти выхода из сложной ситуации вам поможет близкий друг, но не забывайте, что долг платежом красен, напоминает «Сегодня».
Рак
Будьте готовы к неожиданной встрече с человеком из вашего далекого прошлого. Вам будет о чем поговорить.
Лев
День принесет разногласия с родственниками, и каждый останется при своем. Но это не помешает вам уважать чужое мнение.
Дева
Общение в этот день будет плодотворным и подскажет вам нестандартное решение намеченных планов.
Весы
Старайтесь не перегружать себя в этот день ни физически, ни эмоционально, ни умственно. Организму требуется передышка.
Скорпион
Если к вам обратятся родственники за помощью, поддержите их. Вы сможете подсказать решение их проблемы.
Стрелец
Присмотритесь к поведению окружающих людей. Вполне вероятно, что против вас готовится какой-то заговор.
Козерог
Поездки и путешествия в этот день принесут пользу и подарят новые впечатления – вам давно пора сменить обстановку.
Водолей
Вы рискуете, погрязнув в каких-то мелочах, не увидеть главного. Постарайтесь не упустить свой шанс карьерного роста.
Рыбы
Вы умеете разбираться в психологии людей, и это свойство вам пригодится. Главное – проявите настойчивость в нужный момент.