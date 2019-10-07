Гороскоп на 7 октября: Девы найдут нестандартное решение, а Козерогам пора сменить обстановку

Овен

Постарайтесь воздержаться от дальних поездок. Если есть возможность, перенесите командировку на другой день.

Телец

Любителей сюрпризов день порадует неожиданным поворотом и непредсказуемым развитием сюжета.

Близнецы

Найти выхода из сложной ситуации вам поможет близкий друг, но не забывайте, что долг платежом красен, напоминает «Сегодня».

Рак

Будьте готовы к неожиданной встрече с человеком из вашего далекого прошлого. Вам будет о чем поговорить.

Лев

День принесет разногласия с родственниками, и каждый останется при своем. Но это не помешает вам уважать чужое мнение.

Дева

Общение в этот день будет плодотворным и подскажет вам нестандартное решение намеченных планов.

Весы

Старайтесь не перегружать себя в этот день ни физически, ни эмоционально, ни умственно. Организму требуется передышка.

Скорпион

Если к вам обратятся родственники за помощью, поддержите их. Вы сможете подсказать решение их проблемы.

Стрелец

Присмотритесь к поведению окружающих людей. Вполне вероятно, что против вас готовится какой-то заговор.

Козерог

Поездки и путешествия в этот день принесут пользу и подарят новые впечатления – вам давно пора сменить обстановку.

Водолей

Вы рискуете, погрязнув в каких-то мелочах, не увидеть главного. Постарайтесь не упустить свой шанс карьерного роста.

Рыбы