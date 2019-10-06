Появилась информация о смерти Анастасии Заворотнюк

Вот уже почти месяц о самочувствии актрисы появляется противоречивая информация. Люди из близкого окружения звезды не подтверждают ее. Напомним, что с 13 сентября Анастасия Заворотнюк находится в частной московской клинике с диагнозом рак мозга.

Но на этой неделе о здоровье знаменитости и вовсе перестала появляться какая-либо информация, что послужило поводом для очередной спекуляции на тему. Telegram-канал «Только никому» сегодня опубликовал скриншот переписки с неизвестным инсайдером, который сообщил о том, что знаменитость скончалась еще 5 октября. По словам источника, информация верна на «98%», а передана она знакомыми, которые работают в той самой медклинике.

В беседе с корреспондентом «СтарХита» директор актрисы Марина Потапова опровергла информацию о кончине, написав лаконичное: «Нет».

Позже стало известно о том, что в медицинском учреждении, где лечится Анастасия, началась служебная проверка из-за медсестры, которая рассылала в СМИ письма и предлагала купить у нее снимки умирающей в палате звезды.

Пока руководство больницы не нашло виновницу, поэтому главврач хочет понять, кто мог решиться на такой поступок. Для этого они проверят записи с камер видеонаблюдения, а также хотят опросить ранее уволенных медицинских работников и персонал.

Отметим, что снимки так и не появились в публичном доступе. В Сети лишь опубликовали кадры Петра Чернышева, который шагает по больничному коридору, а также фотографии дочки звезды, идущей навестить маму в клинике.

По информации телеведущего Сергея Майорова, который находится на связи с представителями Заворотнюк, СМИ сильно преувеличивают масштабы трагедии, и надежда на выздоровление Насти есть.