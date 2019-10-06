Надежда Бабкина продемонстрировала постройневшую фигуру в алом костюме

На снимке можно увидеть Бабкину, которая позирует на фоне светящейся стены в ярко-красном пиджаке и узких брюках такого же цвета. Образ Надежда Георгиевна дополнила массивным ожерельем, длинными серьгами и алой помадой.

Подписчики артистки отметили, что ей очень идет алый цвет – он оттеняет черные волосы певицы и делает ее внешность еще ярче. Многим показалось, что Надежда Бабкина в последнее время сбросила несколько лишних килограммов и стала выглядеть значительно моложе.