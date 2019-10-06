Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года

ороскопы помогают людям заглядывать в будущее, планировать дела, а также расставлять приоритеты. Следуйте советам астрологов на этой неделе, чтобы сделать ее максимально продуктивной, пишет Dailyhoro.
Помните о том, что мысль материальна. Это значит, что в сложные периоды, когда ничего не получается, нельзя падать духом. Эти семь дней для некоторых Знаков Зодиака могут оказаться сложными, потому что звезды и планеты спровоцируют появление сомнений и страхов. Важно сохранять оптимизм и уверенность в себе.
Овен
Энергетика этой недели стабильна, но не слишком благоприятна, потому что звезды и планеты негативно повлияют на самочувствие Овнов. Оставаться в тонусе будет намного труднее, чем обычно, но все равно возможно. Для этого астрологи советуют носить больше серебра, общаться с приятными людьми и не браться за новые дела.
Во многих вопросах Овнам придется проявить сдержанность, потому что ссориться с людьми сейчас опасно: это может привести к проблемам на любых фронтах. Астрологи считают, что друзья и близкие могут очень сильно помочь Овнам с решением их насущных проблем. Сейчас это как нельзя кстати.
Телец
Это будет трудная неделя, потому что в понедельник звезды последний день будут находиться в благоприятном положении. Со вторника начинается период энергетического застоя, сопровождаемого потерей удачи, физических сил и творческого потенциала.
На буднях возможны проблемы в разных сферах жизни, но астрологи уверяют, что это временное явление. На выходных энергетика улучшится. 12 и 13 числа лучше отдохнуть в уединении или в кругу близких людей.
Близнецы
Первый день недели станет крайне динамичными для Близнецов. Его лучше посвятить простым и размеренным делам. Нужно постараться запрограммировать свою энергетику на успех. Для этого стоит поставить перед собой важные цели и следовать им неотступно до самого конца недели. На выходных не стоит сильно расслабляться: лучше уделить внимание домашним делам. Также хорошим и полезным занятием станет шопинг. Он поможет Близнецам настроиться на позитивную волну.
На этой неделе астрологи советуют представителям этого Знака Зодиака оставаться вовлеченными во все самые важные дела. Не стоит отказываться от важных проектов. Это идеальное время для труда.
Рак
Эта неделя идеальна для самоанализа, для духовных практик и поисков. В деловой и рабочей сферах Ракам поможет преуспеть мантра богатства и процветания. В любви полезным будет анализ прошлых ошибок, но не стоит копаться в прошлом слишком скрупулезно. Лучше сфокусироваться на будущем. Семейным Ракам астрологи рекомендуют почаще пребывать в компании любимого человека и детей. Одиноким представителям этого Знака можно знакомиться и ходить на свидания.
В первые пару дней на работе Ракам может понадобиться помощь других людей. Коллективный труд спасет их от возможных проблем с деньгами. В четверг и пятницу велика вероятность повышения. Звезды будут максимально позитивными и созидательными, поэтому можно заняться самыми важными проектами.
Лев
Энергетика звезд и планет устаканилась, поэтому можно постепенно переходить из обороны в наступление. Львам полезно визуализировать желания, ведь у них отличное воображение и творческий потенциал.
Главное — не торопиться. Неделя должна пройти под девизом «терпение и труд всё перетрут». Спокойствие и размеренность помогут Львам оставаться в правильном настроении и поддерживать высокую продуктивность. Чрезмерно амбициозным представителям этого Знака лучше немного сбавить темп и сосредоточиться на важных делах. Сейчас лучше не торопить события.
Дева
Девам придется сфокусироваться на чем-то одном. Эксперты сайта dailyhoro.ru утверждают, что на этой неделе преуспеть сразу во всех делах не получится. Придется расставлять приоритеты согласно собственным желаниям. Если это любовь, то ищущим свою вторую половинку лучше проверять любовную совместимость.
Семейным Девам лучше побольше времени проводить рядом с детьми и любимым человеком. Можно навестить родителей, пригласить к себе в гости старых друзей и знакомых, устроить небольшой праздник для родных и близких. Тем же, кто предпочтет сфокусироваться на работе, лучше заниматься делами даже в выходные дни. Звезды сейчас в идеальном положении как для интеллектуального, так и для физического труда.
Весы
Для Весов трудными окажутся все дни, кроме понедельника, в который звезды и планеты будут позитивными и созидательными. Начиная со вторника ночные светила входят в сильнейший диссонанс, который негативно отразится на энергетике Весов, на их умении зарабатывать и экономить. Пришла пора ограничить траты и заняться самыми важными и неотложными делами.
Удача не будет лишней и в любви, потому что велика вероятность ссор, вспышек ревности и пустых обид. Астрологи советуют Весам проявлять больше сопереживания по отношению к окружающим людям. Это поможет сблизиться с ними и заручиться их поддержкой в будущем.
Скорпион
Скорпионы не относятся к Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги, но на этой неделе их ожидает большая удача. Это будет время, когда многие важные проблемы решатся сами собой, когда можно совершать долгожданные приобретения и начинать новые проекты. Творческий потенциал Скорпионов в значительной мере вырастет, что приведет их к успеху.
У людей этого Знака также будет возможность преуспеть в любви. Главное — не поступать опрометчиво, не делать поспешных выводов. В целом это будет отличное время для новых знакомств, которые потребуют от Скорпионов смелости и открытости. Неделя идеальна для начала новых отношений или завершения старых.
Стрелец
Стрельцам стоит заняться домашними делами. Пришло время привести в полный порядок жилище. Можно начать ремонт, запланировать переезд, покупку или продажу недвижимости. Чрезмерная самонадеянность может привести к регрессу, поскольку порой нам важно сомневаться в себе, чтобы начать действовать более осторожно и осмотрительно.
Самыми удачными днями для Стрельцов станут 10, 12 и 13 октября. В эти дни звезды и планеты окажутся в максимально положительном настроении. Представители этого Знака смогут привлечь в свою жизнь нужные события, познакомиться с важными людьми. Что касается общения с людьми, то астрологи настоятельно советуют не давать никому пустых обещаний.
Козерог
Козерогам необходимо научиться распознавать энергетических вампиров и защищаться от них. Звезды и планеты сейчас в очень неблагоприятном положении, при котором начинают активизироваться недоброжелатели и враги. Астрологи советуют избегать общения с неприятными людьми и не конфликтовать.
Сейчас Козерогам нужно активизировать самые важные черты своего характера, а именно осторожность, предусмотрительность, самодостаточность. Без этих качеств удача будет улыбаться им не так часто, как хотелось бы. Пришло время абстрагироваться от навязчивого мнения окружающих людей и сфокусироваться на самых важных делах. На выходных энергия звезд станет намного позитивнее, поэтому можно будет как следует отдохнуть.
Водолей
Водолеи на этой неделе станут немного сентиментальнее. Особенно актуально это для понедельника — самого трудного дня недели. Во вторник и среду возможны небольшие неполадки в отношениях с близкими. Не стоит гнуть свою линию и проявлять неуступчивость, поскольку таким поведением Водолеи могут спровоцировать конфликт.
Водолеям нужно быть более гибкими и предрасположенными к диалогу. Любую проблему с родственниками, друзьями или коллегами лучше решать без ссор. Что до финансовой и деловой сфер, то тут лучше временно сбавить активность: энергетика этой недели не располагает к новым начинаниям.
Рыбы
С 10 по 13 число Рыб ожидает очень благоприятное время, которое можно смело посвящать любым делам. Полезно будет сменить обстановку, начать новое дело на работе, пообщаться с людьми. В процессе общения получится зарядиться позитивной энергией людей, которые любят и ценят Рыб.
В первые три дня недели Рыбам понадобится рациональный подход к решению любых неурядиц. Окружающие могут поставить под сомнение правильность жизненных принципов Рыб, но не стоит принимать на веру мнение тех, кто не является близким человеком. Такие люди могут лишить удачи представителей этого Знака. По этой причине Рыбам не стоит никому рассказывать о своих планах.