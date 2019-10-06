Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года

Помните о том, что мысль материальна. Это значит, что в сложные периоды, когда ничего не получается, нельзя падать духом. Эти семь дней для некоторых Знаков Зодиака могут оказаться сложными, потому что звезды и планеты спровоцируют появление сомнений и страхов. Важно сохранять оптимизм и уверенность в себе.

Овен

Энергетика этой недели стабильна, но не слишком благоприятна, потому что звезды и планеты негативно повлияют на самочувствие Овнов. Оставаться в тонусе будет намного труднее, чем обычно, но все равно возможно. Для этого астрологи советуют носить больше серебра, общаться с приятными людьми и не браться за новые дела.

Во многих вопросах Овнам придется проявить сдержанность, потому что ссориться с людьми сейчас опасно: это может привести к проблемам на любых фронтах. Астрологи считают, что друзья и близкие могут очень сильно помочь Овнам с решением их насущных проблем. Сейчас это как нельзя кстати.

Телец

Это будет трудная неделя, потому что в понедельник звезды последний день будут находиться в благоприятном положении. Со вторника начинается период энергетического застоя, сопровождаемого потерей удачи, физических сил и творческого потенциала.

На буднях возможны проблемы в разных сферах жизни, но астрологи уверяют, что это временное явление. На выходных энергетика улучшится. 12 и 13 числа лучше отдохнуть в уединении или в кругу близких людей.

Близнецы

Первый день недели станет крайне динамичными для Близнецов. Его лучше посвятить простым и размеренным делам. Нужно постараться запрограммировать свою энергетику на успех. Для этого стоит поставить перед собой важные цели и следовать им неотступно до самого конца недели. На выходных не стоит сильно расслабляться: лучше уделить внимание домашним делам. Также хорошим и полезным занятием станет шопинг. Он поможет Близнецам настроиться на позитивную волну.

На этой неделе астрологи советуют представителям этого Знака Зодиака оставаться вовлеченными во все самые важные дела. Не стоит отказываться от важных проектов. Это идеальное время для труда.

Рак

Эта неделя идеальна для самоанализа, для духовных практик и поисков. В деловой и рабочей сферах Ракам поможет преуспеть мантра богатства и процветания. В любви полезным будет анализ прошлых ошибок, но не стоит копаться в прошлом слишком скрупулезно. Лучше сфокусироваться на будущем. Семейным Ракам астрологи рекомендуют почаще пребывать в компании любимого человека и детей. Одиноким представителям этого Знака можно знакомиться и ходить на свидания.

В первые пару дней на работе Ракам может понадобиться помощь других людей. Коллективный труд спасет их от возможных проблем с деньгами. В четверг и пятницу велика вероятность повышения. Звезды будут максимально позитивными и созидательными, поэтому можно заняться самыми важными проектами.

Лев