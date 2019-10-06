Новым «Холостяком» станет человек не из шоу-бизнеса

Антон Криворотов — известный стоматолог, получивший образование в России и США. У него есть собственная практика в Москве, он регулярно проводит международные семинары и тренинги для врачей со всего мира, а среди его пациентов немало знаменитостей. Также Антон серьёзно увлекается музыкой: вместе с калифорнийскими музыкантами он пишет песни, которые сам по стилю характеризует как hip age poetry.