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  • Новым «Холостяком» станет человек не из шоу-бизнеса

Новым «Холостяком» станет человек не из шоу-бизнеса

Холостяк.

ФОТО: ТНТ

Новым "Холостяком", который попытает счастья в шоу на ТНТ, станет человек немедийной профессии — звёздный стоматолог Антон Криворотов. Об этом стало известно Super.ru, пишет Лайф.

Антон Криворотов — известный стоматолог, получивший образование в России и США. У него есть собственная практика в Москве, он регулярно проводит международные семинары и тренинги для врачей со всего мира, а среди его пациентов немало знаменитостей. Также Антон серьёзно увлекается музыкой: вместе с калифорнийскими музыкантами он пишет песни, которые сам по стилю характеризует как hip age poetry.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Krivorotov (D.O.C.) (@dr.krivorotov) on

Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном для меня являются партнёрские отношения, основанные на доверии, взаимном уважении. Это действительно очень важно,

— говорит новый герой проекта.

Ранее продюсеры шоу "Холостяк" рассказывали, что изначально героем нового сезона хотели сделать 40-летнего рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, однако в итоге остановили выбор на другом герое.

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