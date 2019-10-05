Сб, 5.10.2019
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  • В душе — лето! Сексапильная эстонская блондинка похвасталась фигурой в облегающем мини-платье

В душе — лето! Сексапильная эстонская блондинка похвасталась фигурой в облегающем мини-платье

Liza Lind

ФОТО: Instagram

В последнее время кислотные оттенки в одежде предпочитают многие звезды. Например, звезда «Сплетницы» Блейк Лавли и светская львица Ким Кардашьян любят лимонный, модель Белла Хадид – ядовито-желтый, супермодель 90-х Синди Кроуфорд носит вещи цвета фуксии, а Кайли Дженнер предпочитает оранжевый. Лиза Линд тоже не отстает от трендов. 

Вчера в Instagram звезды социальных сетей и путешественницы Лизы Линд появились фото и видео, на которых девушка позирует в ярко-оранжевом мини-платье. 

Глядя на нее, на минутку забываешь, что за окном — дождливый октябрь, а столбик термометра с каждым днем опускается все ближе к нулевой отметке. 

Смотри сам!

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