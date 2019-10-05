Все налаживается? Счастливая дочь Анастасии Заворотнюк снялась в новой фотосессии

В Сети решили, что состояние Анастасии Заворотнюк стабилизировалось, ведь и ее дочь, и ее супруг вернулись к работе, пишет Viva.
Поскольку ни представители Анастасии Заворотнюк, ни ее родные не комментируют слухи о страшной болезни, поклонникам актрисы остается по крупицам собирать информацию о ее состоянии. Так, сейчас в сети активно обсуждают, что Анастасия идет на поправку. К такому выводу фанаты артистки пришли после того, как заметили в Instagram Stories дочери Анастасии, Анны, снимки из фотосессии. На них счастливая и улыбчивая девушка поделилась подробностями подготовки к съемке.
Как только поклонники Заворотнюк увидели эти фото, в сети решили — актриса идет на поправку. Ведь ранее и дочь Анастасии, и ее муж Петр Чернышов откладывали все рабочие дела и не появлялись в соцсетях. Теперь же источники сообщают, что супруг актрисы также вернулся к работе. Это и дало надежду, что состояние Анастасии улучшилось.