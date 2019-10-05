Все налаживается? Счастливая дочь Анастасии Заворотнюк снялась в новой фотосессии

Поскольку ни представители Анастасии Заворотнюк, ни ее родные не комментируют слухи о страшной болезни, поклонникам актрисы остается по крупицам собирать информацию о ее состоянии. Так, сейчас в сети активно обсуждают, что Анастасия идет на поправку. К такому выводу фанаты артистки пришли после того, как заметили в Instagram Stories дочери Анастасии, Анны, снимки из фотосессии. На них счастливая и улыбчивая девушка поделилась подробностями подготовки к съемке.