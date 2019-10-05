Больше не скрывают: первое общее фото Максима Виторгана и его молодой возлюбленной

Вскоре после того, как стало известно о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, в интернете заговорили и о новом романе Максима Виторгана. Поговаривали, актер закрутил роман с молодой актрисой, 27-летней Нино Нинадзе. Долгое время пара не комментировала слухи о своем романе. Но теперь свадьба Ксении и Константина прошла и влюбленные, похоже, решили, что и свои отношения скрывать больше не будут. Сперва пару заметили на одном из светских мероприятий, а теперь в блоге Нино появилось нежное фото с Максимом.