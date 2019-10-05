Названо самое вредное для человека мясо

Мясо. Снимок иллюстративный. ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Она отмечает, что для всех так называемых элитных импортных сортов мяса действует одно правило: чем дальше его страна-производитель, тем больше в его составе всевозможных химических элементов — консервантов, да и условия хранения в пути не всегда соответствуют норме.

Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит,

— приводит ее слова Вечерняя Москва.

Врач отмечает, что баловать себя деликатесами, конечно, можно, однако делать это нужно умеренно и к процессу приготовления и хранения купленного мяса подходить с умом: не пережаривать, не пересаливать, следить за тем, чтобы оно было не слишком жирным.

При этом перед готовкой доктор не рекомендует вымачивать мясо в маринаде, ведь так оно впитает в себя много соли, а её избыток в организме не несёт для человека ничего полезного. Вместо этого в качестве маринада она рекомендует использовать кефир или воду с соевым соусом или лимонным соком.

Ваулина также добавила, что сыровяленое мясо наподобие хамона вполне безобидно в умеренных количествах, в отличие от копчёного, которое и в своём лучшем исполнении по содержанию вредных веществ не уступает шашлыку.

А если учесть, что часто процесс копчения для упрощения процесса приготовления продукта заменяют химическими вкусовыми добавками, опасность от такой продукции для здоровья потребителя еще выше,

— сказала она.

Кроме того, врач порекомендовала оградить детей от всевозможных лакомств наподобие копченых колбасок и нарезок мясных продуктов, предложив им более здоровую альтернативу.