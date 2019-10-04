Беременная невеста Тимати снялась в откровенной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова, которая находится на последних месяцах беременности, стала героиней смелой фотосессии. В своем инстаграме она показала снимок, на котором позирует в полупрозрачном платье.
«Вместе навсегда», — на английском написала Решетова. «Женщина-мечта», «Роскошная», «Очень красиво», — оценили результат съемки ее фолловеры.
Напомним, официально о беременности Анастасии стало известно летом: Тимати и Решетова опубликовали в инстаграме кадры с фотосессии, на которых модель уже не прятала живот. Недавно красавица призналась, что тяжело переносит беременность, и пожаловалась на проблемы со здоровьем.
Фотографию Анастасии смотрите ЗДЕСЬ!
Тимати и Решетова вместе около четырех лет. Ребенок станет для Решетовой первенцем, а у Тимати есть 5-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Сейчас воспитанием девочки занимается ее бабушка — мама Тимати — Симона Юнусова.