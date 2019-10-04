Козероги наслаждаются жизнью, а Девам стоит отказаться от поездок. Читай гороскоп на 4 октября!

Атмосферу в семье не назовешь благоприятной: родственники требовательны и даже придирчивы. Некоторым Львам придется изменить планы, касающиеся отдыха и досуга, чтобы заняться домашними делами. С точки зрения романтических отношений день хорош, вероятны интересные встречи.

Дева

Нежелательно в этот день отправляться в поездки, и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Помните, что вдали от дома вас могут подстерегать неприятности и опасности, а разлука с членами семьи станет причиной серьезных осложнений в отношениях. Взаимопонимание с любимым человеком практически отсутствует. Вы склонны капризничать в надежде привлечь к себе внимание, но приводит эта тактика лишь к новым осложнениям.

Успехи в деловой сфере весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей, некоторым Девам придется даже отказаться от запланированных развлечений.

Весы

День спокойный и предсказуемый, причин для беспокойства нет. Вы готовы к тому, что важные решения придется принимать самостоятельно, а в сложной ситуации никто не даст вам совета, как следует поступить. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.

Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Нежелательны поездки, в особенности – далекие и не спланированные должным образом: неприятности будут подстерегать вас повсюду.

Скорпион

День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу Скорпионов. Есть возможность завязать полезные знакомства, привлечь всеобщее внимание к своим достижениям, талантам и способностям. Велик интерес к вам представителей противоположного пола, вероятны интересные встречи, романтические увлечения. Влюбленные смогут достичь гармонии и взаимопонимания, преодолеть давние разногласия.

Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха. Звезды советуют быть осторожнее в поездках.

Стрелец

Для Стрельцов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Благоприятное стечение обстоятельств позволит вам завязать полезные знакомства или произвести приятное впечатление на человека, который вам интересен. Атмосфера в семье будет спокойной и гармоничной, поводов для серьезных споров не возникнет.

Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятность недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок: даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры. Нельзя переедать, злоупотреблять спиртными напитками – реакция вашего организма на подобные раздражители будет достаточно острой.

Козерог