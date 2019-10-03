Чт, 3.10.2019
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В давке на концерте Ольги Бузовой едва не покалечили детей

Ольга Бузова.

ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / Sputnik

В Кемеровской области в Новокузнецке поклонники творчества Ольги Бузовой устроили давку во время концерта певицы, передает РЕН ТВ.

В результате этого чудом избежали травм маленькие зрители. Исполнительница позвала на сцену детей, однако за ними к своему кумиру ломанулись и взрослые, снося на своем пути малышей. 

Инцидент произошел 2 октября. Знаменитость взяла одну из девочек, которая оказалась зажата между взрослыми, и подняла ее на сцену. Глядя на то, что происходит, певица не смогла сдержаться и сделала своим поклонникам замечание со сцены. 

Я хотела, чтобы вы со мной потанцевали. Что ж вы детей чуть не затоптали! 

— сказала исполнительница.

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