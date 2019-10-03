В давке на концерте Ольги Бузовой едва не покалечили детей

В Кемеровской области в Новокузнецке поклонники творчества Ольги Бузовой устроили давку во время концерта певицы, передает РЕН ТВ.
В результате этого чудом избежали травм маленькие зрители. Исполнительница позвала на сцену детей, однако за ними к своему кумиру ломанулись и взрослые, снося на своем пути малышей.
Инцидент произошел 2 октября. Знаменитость взяла одну из девочек, которая оказалась зажата между взрослыми, и подняла ее на сцену. Глядя на то, что происходит, певица не смогла сдержаться и сделала своим поклонникам замечание со сцены.
Я хотела, чтобы вы со мной потанцевали. Что ж вы детей чуть не затоптали!
— сказала исполнительница.