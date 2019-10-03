Гороскоп от ясновидящей Илоны Калдре: что пророчат нам звезды в октябре

Начинает отсчет октября народный календарь с журавлиного отлета - с первых чисел октября. Чем раньше журавли полетят, тем скорей и сильней грянут первые морозы. Месяц даст многим энергию на воплощение задуманных планов и целей, особенно это касается знаков Воды и Огня. У воздушных знаков возрастает риск воровства и необдуманных трат, существует риск потери денег при инвестировании. Земным знакам можно начинать ремонтные работы, покупать недвижимость, переезжать в новый дом, или квартиру. Шапки, шарфики, перчатки, теплый плед и яркие кашемировые пальто... огонь в камине, тёплые батареи и объятия, ... чай с брусникой и медом, любимая свежая сдоба и запечённые в духовке яблоки с корицей, ... яркие зонтики, удобные теплые угги, ласковые лучики низкого редкого солнышка и романтические ароматные свечи - всё это порадует в наступающий октябрь, когда каждый день не может быть счастливым, но есть что-то хорошее в каждом дне октября, пишет Stolitsa.ee.