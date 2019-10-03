Гороскоп от ясновидящей Илоны Калдре: что пророчат нам звезды в октябре

Октябрь - в первую половину месяца природа предстанет во всей своей красе золотой осени, а во второй половине месяца, с приходом ночных заморозков, листья быстро опадут, начнется время дождей, а земля станет сырой и холодной.
Начинает отсчет октября народный календарь с журавлиного отлета - с первых чисел октября. Чем раньше журавли полетят, тем скорей и сильней грянут первые морозы. Месяц даст многим энергию на воплощение задуманных планов и целей, особенно это касается знаков Воды и Огня. У воздушных знаков возрастает риск воровства и необдуманных трат, существует риск потери денег при инвестировании. Земным знакам можно начинать ремонтные работы, покупать недвижимость, переезжать в новый дом, или квартиру. Шапки, шарфики, перчатки, теплый плед и яркие кашемировые пальто... огонь в камине, тёплые батареи и объятия, ... чай с брусникой и медом, любимая свежая сдоба и запечённые в духовке яблоки с корицей, ... яркие зонтики, удобные теплые угги, ласковые лучики низкого редкого солнышка и романтические ароматные свечи - всё это порадует в наступающий октябрь, когда каждый день не может быть счастливым, но есть что-то хорошее в каждом дне октября, пишет Stolitsa.ee.
Цвет месяца — бордовый, красный, коричневый.
Опасность — Огонь
Счастливые числа месяца - 3, 10, 11, 14, 19, 22, 29
Фазы Луны
• Новолуние – 28 октября
• Полнолуние – 14 октября
• Растущая Луна - с 1 по 13 октября и 29 по 31 октября
• Убывающая Луна - с 15 по 27 октября
Примета месяца —
С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа в апреле следующего года начнется теплая погода.
Если в октябре листья с берез и дубов опадают начисто — к теплой мягкой зиме, а листья на деревьях сохранятся — ждать суровой снежной зимы.
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