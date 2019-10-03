ТОП-5 знаков Зодиака, которые никогда не потерпят предательства

В отношениях все мы сталкиваемся с испытаниями. Однако едва ли не единственная вещь, которую невозможно простить – это измена.

Когда люди вступают в отношения, они ожидают друг от друга преданности. И когда один из партнеров предает доверие другого, то может потребоваться довольно много времени для того, чтобы залечить эту рану. Кто-то может простить измену, а кто-то нет. И тогда все, что остается сделать, – это закончить отношения.

Вот 5 знаков Зодиака, которые никогда не потерпят предателя:

1. Близнецы

Представителям этого знака требуется очень много времени для того, чтобы найти своего человека. Но когда это случается, Близнецы дарят ему полное доверие и безоговорочное обожание. Они преданные партнеры и никогда не будут изменять. Такого же отношения они ожидают и от своей второй половинки.

Близнецы хотят, чтобы партнер принадлежал им, и только им. Если же это невозможно, то они без раздумий расстанутся даже с любимым человеком.

После предательства им может понадобиться очень много времени на то, чтобы снова научиться доверять людям.

2. Рак

Для Рака эмоциональная измена – хуже физической. Он, вполне вероятно, хотя бы задумается над тем, чтобы простить партнера, который изменил ему физически. Если же партнер совершил измену эмоциональную, то возврата назад не будет.

Рак проживет весь спектр чувств, которые только может вызвать измена у человека. А потом продолжит жить дальше. У предателя не будет никакого шанса снова сойтись с Раком.

Представитель этого знака полностью исключит обманщика из своей жизни так, будто бы он никогда и не был ее частью. И никто не сможет переубедить Рака изменить решение.

3. Дева

Девы от природы наделены даром заботиться о других людях. Измена у них сначала вызывает полную растерянность, а затем приводит к чувству беспомощности.

Девы легко справляются с любыми проблемами, но когда дело доходит до предательства в отношениях, это заканчивается депрессией. Они никак не могут избавиться от негативных мыслей и, в конечном итоге, приходят к выводу о том, что никто вокруг не желает им добра.

Девы никогда не смогут простить измену. Ни себе (если подобное произойдет), ни партнеру. Если измена была эмоциональной, то Девы могут попытаться обсудить произошедшее с партнером, чтобы понять, почему так вышло. Если же измена была физической, то никаких разговоров не будет. Будет жирная точка в отношениях.

4. Скорпион

Как и полагается настоящему Скорпиону, представители этого знака не умеют прощать и забывать. Если предают их доверие, они впадают в ярость. Она буквально ослепляет Скорпионов и руководит их действиями.

Для них чрезвычайно важна верность. Они не могут простить ни физическую, ни эмоциональную измену. Но если Скорпион по каким-то причинам решит не прекращать отношения, то все равно найдет способ наказать партнера за измену. И сделает это не единожды.

Прежде, чем злить Скорпиона, подумайте дважды.

5. Стрелец

Стрельцы – натуры мечтательные и романтичные. Они зачастую смотрят на отношения через розовые очки. А когда их иллюзии развеиваются без следа, они переживают боль. Боль, с которой не могут справиться.

Если партнер предаст Стрельца, то это может даже сломать его. Измена меняет его настолько радикально, что он еще долгое время будет не способен кому-либо довериться.