130 лет непрерывного канкана: первое в мире кабаре Мулен Руж отмечает юбилей

Фото сделано в 1890 году. ФОТО: akg-images / Scanpix

«Вся команда, включая танцоров, помощников и техников, должна быть очень организована, –говорит Клодин Ван ден Берг, 27-летняя ирландская танцовщица, работающая в Мулен Руж семь лет, последние 3 из которых в статусе примы. – Небольшая ошибка или задержка любого из танцоров ставят под удар всё шоу. Поэтому главное правило: быть в нужное время в нужном месте».

Каждое шоу требует тысяч нарядов, все они изготовлены в мастерских, которые поставляли в Мулен Руж в течение десятилетий. Каждый танцор должен переодеться в новый сценический костюм от 10 до 15 раз, при этом на переодевание отведено примерно 90 секунд.

За 130 лет этот процесс отлажен с точностью часового механизма. После каждого номера за кулисы устремляется вся труппа. Там армия помощников уже разложила по порядку разноцветные костюмы, инкрустированные стразами. В том же строгом порядке расставлены розовые и черные высокие сапоги. Со специальных «рельсов» свисают ряды головных уборов и розовых боа из страусиных перьев. Для отдельных номеров созданы специальные сложные конструкции, крепящиеся на плечах танцовщиц и создающие иллюзию, что у них сверкающие крылья бабочки или страусовые перья, «проросшие» из спины.

Прибыв со сцены за кулисы, каждая танцовщица направляется к «своему» костюму, переодеться в который ей помогает персональная ассистентка. В это время техники меняют декорации для следующего номера.

«В тот момент, когда я вбегаю за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать, где мой следующий костюм для следующей роли», – говорит Клодин Ван ден Берг, одна из главных танцовщиц.

Затем труппа снова выбегает на сцену под яркие лучи софитов. Помощники по костюмам за кулисами убирают наряды, которые сняли танцоры, и тут же выкладывают новые комплекты для следующего номера.

Кадр и одноименного фильма 2001 года, который получил два Оскара. ФОТО: Rights Managed / BAZMARK / Ronald Grant Archive /

Выступления в "Мулен Руж" по-прежнему остаются верными традициям, заложенным при открытии кабаре 6 октября 1889 года, когда женщины, днем зарабатывавшие на жизнь стиркой белья, ночью превращались в танцовщиц.

Одна из них, Ла Гулю (Обжора), в сопровождении своего партнера Валентина-Ле-Десосса (Бескостный Валентин), была среди танцовщиц, нарисованных Анри де Тулуз-Лотреком на рекламных плакатах Мулен Руж в конце 19-го века.

В шоу участвовали танцоры и танцовщицы со сценическими именами, со временем ставшими легендами: например, Nini Pattes en l'Air (ноги Нини в воздухе), Rayon d'or (Золотой луч) и La Sauterelle (Кузнечик). Сегодня на сцене блистают Ольга, Жасмин, Клодин и Эсмеральда.

Для Ольги Хохловой, танцовщицы из бывшего Советского Казахстана, которая исполняет канкан «Соло» и уже 12 лет работает в Мулен Руж, дух кабаре неподвластен времени.

«Я люблю адреналин на сцене. Мулен – это волшебное место, где я живу своей страстью, – говорит она. – Когда я нахожусь на сцене, я реально ощущаю, что являюсь наследником знаменитых танцовщиков, которые в течение 130 лет делали Мулен Руж».

О Мулен Руж снято множество фильмов, начиная с 1950-х годов, когда в роли его основателя снялся Жан Габен и заканчивая оскароносным комедийным мюзиклом 2001 года. Главную роль в нем сыграла актриса Николь Кидман - она предстала перед зрителями в образе танцовщицы кабаре, в которую влюбился журналист - герой актера Юэна Макгрегора.

ФОТО: imago images / serienlicht / Scanpix