Как завидуют разные знаки Зодиака

Когда мы слышим фразу «завидовать черной завистью», нас начинает беспокоить вопрос: действительно ли зависть способна причинить немало бед? Одних людей чужой успех подстегивает к тому, чтобы стать лучше, других — приводит в бешенство. Такие люди сделают все, чтобы обвинить окружающих в своих неудачах. Поэтому астрологи советуют узнать, как завидуют Знаки Зодиака и с кем из них следует быть осторожнее.

Овен

Овны очень импульсивны, но, в отличие от других Знаков, они не испытывают негативных чувств к объекту зависти. Главная цель Овна — добиться больших результатов. Чужой успех словно подстегивает его к покорению новых вершин. Ему не нужно чужое, ему нужно свое и лучшее, чем у всех остальных. Другу удалось купить дорогую машину? Овен купит еще дороже.

Телец

Телец — любитель стабильности и комфорта. К любым переменам он относится осторожно. Поэтому Тельца совсем не удивляет, что окружающие люди могут быть более богатыми, удачливыми и успешными, чем он. Чужие победы немного расстраивают его, но обижается он только на самого себя.

Близнецы

Близнецы — Знак, который упорно доказывает, что зависть ему не свойственна, хотя втайне просто пытается себя успокоить. Представитель этого созвездия часто завидует финансовому успеху других, даже если сам зарабатывает не меньше. Близнецы не умеют ценить то, что имеют, поэтому и попадаются на крючок зависти.

Рак

Эксперты dailyhoro.ru советуют быть осторожнее с Раком: он может прийти в ярость от своей зависти, но тщательно это скрывает. Злится чаще всего от несправедливости жизни и задетого эго. Рак вполне способен отказать в помощи в трудную минуту или втихую напакостить, если кому-то везет больше, чем ему.

Лев

Несмотря на то, что Лев — благородный и добрый Знак, он не вынесет, если кто-то будет лучше него. Из-за этого он проявляет зависть довольно агрессивно, зато открыто, не пытаясь скрыть ее за интригами. Можно сказать, что Лев вызывает «оппонента» на соревнование, где в итоге выиграет сильнейший.

Дева

Дева очень самокритична, и ее скорее огорчает не чужой успех, а тот факт, что она, прилагая не меньше усилий, не всегда добивается поставленных целей. Глянцевый успех других не только портит настроение Деве, но и приводит к угнетенному состоянию. Астрологи советуют меньше следить за чужой жизнью и больше концентрироваться на своей.

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