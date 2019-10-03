Как завидуют разные знаки Зодиака

Временами мы все испытываем легкие уколы зависти. Одни Знаки не скрывают этого, другие — завидуют втайне. Астрологи рассказали, кто из зодиакального круга завидует по-доброму, а кто — по-злому, пишет Dailyhoro.
Когда мы слышим фразу «завидовать черной завистью», нас начинает беспокоить вопрос: действительно ли зависть способна причинить немало бед? Одних людей чужой успех подстегивает к тому, чтобы стать лучше, других — приводит в бешенство. Такие люди сделают все, чтобы обвинить окружающих в своих неудачах. Поэтому астрологи советуют узнать, как завидуют Знаки Зодиака и с кем из них следует быть осторожнее.
Овен
Овны очень импульсивны, но, в отличие от других Знаков, они не испытывают негативных чувств к объекту зависти. Главная цель Овна — добиться больших результатов. Чужой успех словно подстегивает его к покорению новых вершин. Ему не нужно чужое, ему нужно свое и лучшее, чем у всех остальных. Другу удалось купить дорогую машину? Овен купит еще дороже.
Телец
Телец — любитель стабильности и комфорта. К любым переменам он относится осторожно. Поэтому Тельца совсем не удивляет, что окружающие люди могут быть более богатыми, удачливыми и успешными, чем он. Чужие победы немного расстраивают его, но обижается он только на самого себя.
Близнецы
Близнецы — Знак, который упорно доказывает, что зависть ему не свойственна, хотя втайне просто пытается себя успокоить. Представитель этого созвездия часто завидует финансовому успеху других, даже если сам зарабатывает не меньше. Близнецы не умеют ценить то, что имеют, поэтому и попадаются на крючок зависти.
Рак
Эксперты dailyhoro.ru советуют быть осторожнее с Раком: он может прийти в ярость от своей зависти, но тщательно это скрывает. Злится чаще всего от несправедливости жизни и задетого эго. Рак вполне способен отказать в помощи в трудную минуту или втихую напакостить, если кому-то везет больше, чем ему.
Лев
Несмотря на то, что Лев — благородный и добрый Знак, он не вынесет, если кто-то будет лучше него. Из-за этого он проявляет зависть довольно агрессивно, зато открыто, не пытаясь скрыть ее за интригами. Можно сказать, что Лев вызывает «оппонента» на соревнование, где в итоге выиграет сильнейший.
Дева
Дева очень самокритична, и ее скорее огорчает не чужой успех, а тот факт, что она, прилагая не меньше усилий, не всегда добивается поставленных целей. Глянцевый успех других не только портит настроение Деве, но и приводит к угнетенному состоянию. Астрологи советуют меньше следить за чужой жизнью и больше концентрироваться на своей.
Весы
Все неудачи представителей Знака Весов связаны с их собственной ленью и неуверенностью, и им об этом хорошо известно. Но поражение, как правило, вызывает у них желание обвинить в этом всех остальных. Хорошая жизнь окружающих нервирует и раздражает Весов. Чувство зависти парализует этот Знак, забирает все силы и жизненную энергию. Астрологи советуют работать над собой и помнить, что у всех равные возможности.
Скорпион
Скорпион — самый завистливый Знак Зодиака. Причем завидует он не только успеху, но и талантам, навыкам и красоте. Скорпион мастерски скрывает свои чувства, пряча в кармане план наступления. Этот Знак просто не умеет завидовать по-доброму. Его цель — убрать конкурента с дороги. Ради этого он будет плести интриги, играть не по правилам.
Стрелец
Несмотря на то, что Стрелец не умеет радоваться за других, его зависть служит скорее порцией мотивации. Почувствовав зависть, он начнет работать усерднее, а когда достигнет того, что есть у конкурента, пойдет дальше, лишь бы затмить его успех своим. Это дает Стрельцу возможность постоянно работать над собой и добиваться невозможного.
Козерог
Козерог не умеет завидовать, но даже если умеет, то никто об этом никогда не слышал. В силу адекватной оценки своих сил и возможностей представитель этого Знака предпочитает ругать себя за неудачи, анализировать свои ошибки и пытаться понять, какими способами можно догнать и перегнать соперника.
Водолей
Спокойствию Водолея завидует весь зодиакальный круг. Он умеет контролировать чувство зависти, не позволяя ему разрастись до больших масштабов, чем саркастические насмешки в сторону успешного человека. Но это случается крайне редко, так как Водолей славится равнодушным отношением к чужой жизни. Он предпочитает следить за собой и самостоятельно находить решение возникающих проблем.
Рыбы
Рыбы обладают удивительной особенностью — они умеют радоваться чужому успеху не меньше, чем своему. Это очень чувственные натуры, которые занимаются духовным развитием и понимают, что зависть — ядовитое чувство, которому не место в душе. Но есть и такие Рыбы, которые из-за чужих успехов впадают в депрессию, поддавшись эмоциям.