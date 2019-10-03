Интервью не будет: концертный директор Анастасии Заворотнюк отказался от своих слов

Концертный директор Анастасии Стас Христов опроверг информацию о том, что она даст интервью на телевидении.
Вчера представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов впервые за долгое время нарушил молчание, прокомментировав новость о скором интервью актрисы на ТВ. Еще в августе он сообщал, что Анастасия до конца сентября появится на одном из российских каналов и расскажет всю правду по поводу своего здоровья и вероятной болезни. Вчера СМИ, ссылаясь на новый комментарий Христова, сообщили, что интервью действительно состоится, но когда именно — неизвестно.
У меня есть договоренность с каналом об интервью. Это будет анонсировано. У меня точной даты нет,
— отметил Стас.
Впрочем, уже вскоре появился новый комментарий Христова, который опроверг новость о скором интервью. Мужчина отметил, что это устаревшая информация.
Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация,
— заявил он.