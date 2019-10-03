Интервью не будет: концертный директор Анастасии Заворотнюк отказался от своих слов

Вчера представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов впервые за долгое время нарушил молчание, прокомментировав новость о скором интервью актрисы на ТВ. Еще в августе он сообщал, что Анастасия до конца сентября появится на одном из российских каналов и расскажет всю правду по поводу своего здоровья и вероятной болезни. Вчера СМИ, ссылаясь на новый комментарий Христова, сообщили, что интервью действительно состоится, но когда именно — неизвестно.