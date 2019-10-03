Чт, 3.10.2019
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Интервью не будет: концертный директор Анастасии Заворотнюк отказался от своих слов

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Instagram

Концертный директор Анастасии Стас Христов опроверг информацию о том, что она даст интервью на телевидении.

Вчера представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов впервые за долгое время нарушил молчание, прокомментировав новость о скором интервью актрисы на ТВ. Еще в августе он сообщал, что Анастасия до конца сентября появится на одном из российских каналов и расскажет всю правду по поводу своего здоровья и вероятной болезни. Вчера СМИ, ссылаясь на новый комментарий Христова, сообщили, что интервью действительно состоится, но когда именно — неизвестно. 

У меня есть договоренность с каналом об интервью. Это будет анонсировано. У меня точной даты нет,

— отметил Стас.

Впрочем, уже вскоре появился новый комментарий Христова, который опроверг новость о скором интервью. Мужчина отметил, что это устаревшая информация. 

Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация,

— заявил он. 

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