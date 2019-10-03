Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец

По информации издания Us Weekly , Брэд Питт оказывал на актрису давление и в итоге вынудил ее пойти с ним под венец. До этого звездные супруги говорили, что решили сыграть свадьбу, так как на этом настаивали их шестеро детей.

Отметим, что Брэд Питт и Анджелина Джоли спустя 10 лет совместной жизни поженились в 2014 году во Франции. А уже в 2016 году Анджелина подала на развод. Как признался ранее актер, в их расставании он сам во многом виноват и даже посещал собрания Общества анонимных алкоголиков. Роман с Питтом завязался у Анджелины на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит", когда Брэд еще был женат на Дженнифер Энистон.