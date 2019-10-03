Алла Пугачева напугала поклонников болезненным видом

Знаменитая певица Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом. Сеть переполошил один из недавних снимков, пишут Дни.ру.
Примадонну сфотографировали на одном из светских мероприятий. Журналисты запечатлели Аллу Пугачеву в компании ее мужа Максима Галкина.
Артистка, как всегда, пыталась выглядеть молодо. На ней было короткое красное платье, модные ботинки и легкая ветровка. Но внимание россиян приковала не ее одежда. "Бледная, как смерть!" – написал один из пользователей.
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Многих обеспокоил внешний вид певицы. Кто-то обратил внимание на распухшие колени, другие – на сморщенные руки.
Были и те, у кого облик исполнительницы шок не вызвал. "Прекрасная пара, даже затрудняюсь сказать, кто краше, молодцы!" – восхищается комментатор. "Смешно читать комменты, счастья вам семейного и долгие годы! Обожаю обоих!" – обратился к Пугачевой и Галкину другой.
Отметим, что любой снимок Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает невероятный отклик. Примадонна никого не оставляет равнодушным: ее либо ругают, либо хвалят на все лады.