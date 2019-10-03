Чт, 3.10.2019
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Алла Пугачева напугала поклонников болезненным видом

Алла Пугачева

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Знаменитая певица Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом. Сеть переполошил один из недавних снимков, пишут Дни.ру.

Примадонну сфотографировали на одном из светских мероприятий. Журналисты запечатлели Аллу Пугачеву в компании ее мужа Максима Галкина.

Артистка, как всегда, пыталась выглядеть молодо. На ней было короткое красное платье, модные ботинки и легкая ветровка. Но внимание россиян приковала не ее одежда. "Бледная, как смерть!" – написал один из пользователей.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Многих обеспокоил внешний вид певицы. Кто-то обратил внимание на распухшие колени, другие – на сморщенные руки.

Были и те, у кого облик исполнительницы шок не вызвал. "Прекрасная пара, даже затрудняюсь сказать, кто краше, молодцы!" – восхищается комментатор. "Смешно читать комменты, счастья вам семейного и долгие годы! Обожаю обоих!" – обратился к Пугачевой и Галкину другой.

Отметим, что любой снимок Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает невероятный отклик. Примадонна никого не оставляет равнодушным: ее либо ругают, либо хвалят на все лады.

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