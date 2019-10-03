Смотри, в чем звезды российского телевидения появились на премии ТЭФИ-2019

Главным триумфатором премии стал канал «Пятница», унесший 12 статуэток в разных категориях. Его главная народная звезда — Регина Тодоренко — с самого утра начала делиться с публикой кадрами подготовки к мероприятию, пишет Экспресс газета .

Премии получили также Борис Корчевников, Федор Бондарчук. А вот Настя Ивлеева и Иван Ургант получили аж по две награды: как ведущие и за свои шоу.