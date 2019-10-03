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Смотри, в чем звезды российского телевидения появились на премии ТЭФИ-2019

2 октября в Москве состоялось вручение главной телевизионной награды — ТЭФИ-2019. Триумф некоторых шоу стал сюрпризом для публики.

Главным триумфатором премии стал канал «Пятница», унесший 12 статуэток в разных категориях. Его главная народная звезда — Регина Тодоренко — с самого утра начала делиться с публикой кадрами подготовки к мероприятию, пишет Экспресс газета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Премии получили также Борис Корчевников, Федор Бондарчук. А вот Настя Ивлеева и Иван Ургант получили аж по две награды: как ведущие и за свои шоу.

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