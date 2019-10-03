Полоса препятствий на пути в Stockmann: улица около гостиницы Olümpia оказалась под водой
Утром в четверг, 3 октября, пешеходы и водители столкнулись с неожиданным препятствием на улице около отеля Olümpia — часть дороги оказалась залита водой...
Сегодня утром, в девятом часу утра улицу затопило водой, которая через какое-то время начала стекать в сторону торгового центра Stockmann. Пешеходам же приходилось обходить место затопления или, не щадя обуви, идти прямо по огромной луже. Вода еще некоторое время продолжала прибывать: исток находился прямо на тротуаре рядом со зданием отеля.
Сотрудники отеля отметили место аварии оранжевыми конусами. Скоро на место подъехала аварийная бригада Tallinna Vesi.