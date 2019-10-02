В США полицейские сняли видео, как бездомная поет в метро. Выяснилось, что она иммигрантка из России

Замурка рассказала журналистам, что приехала в США в 24-летнем возрасте, десять лет прожила в штате Миссури, работала в доме престарелых и ресторанах. Потом она перебралась в Ванкувер и начала давать уроки музыки. В 2005 году у нее начались проблемы со здоровьем, с лечением ей помогли друзья из России. После прохождения терапии в больнице Лос-Анджелеса Замурка решила остаться в Калифорнии и вернуться к преподаванию. Однако денег не хватало, и она стала подрабатывать игрой на скрипке на улицах. Однажды неизвестный выхватил скрипку и сломал ее, после чего денег у Замурки стало еще меньше. Арендодатель выгнал ее из квартиры, женщина осталась на улице и стала жить на пособие.