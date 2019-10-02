Пять самых опасных дней в октябре 2019 года

Старайтесь не нагружать себя сложными задачами в опасные дни, чтобы избежать проблем.

2 октября — день эмоциональных потрясений

Это один из самых опасных дней октября, потому что звезды, Луна и Марс будут находиться в неблагоприятном положении. Растущая Луна плохо сочетается со стихией Воды, представленной Скорпионом. В то же время Луна будет находиться в аспекте с Марсом, который является ярчайшим представителем стихии Огня. Этот тотальный хаос и дисгармония Воды и Огня приведут к большим эмоциональным проблемам.

Астрологи отмечают возможные скачки настроения, высокую вероятность ссор и конфликтов — как внутренних, так и внешних. Вполне возможно, что многие 2 числа получат какую-то неприятную весть. Нужно быть осторожнее за рулем в этот день, поменьше рисковать.

6 октября — день разлада между влюбленными

Это худший день для выяснения отношений, для любых ссор. Этот день могут омрачить даже малейшие придирки и критика в адрес близких людей.

Квадратура Луны с Венерой лишь добавит масла в огонь. Этот аспект сделает людей более завистливыми и эгоистичными. Это значит, что надеяться на чью-то помощь стоит в самую последнюю очередь. Скорее всего, 6 числа будет много различных неприятных мелочей, которые могут выбить вас из колеи, заставить сомневаться в себе и окружающих.

14 октября — день апатии и потери мотивации

Полная Луна в Овне — это сигнал тревоги, потому что в такие дни происходит много непредсказуемых вещей. Кроме того, Луна будет в квадратуре с Плутоном. Этот аспект приводит к кризису в большинстве сфер жизни из-за потери мотивации и энтузиазма.

В этот день людям постоянно будет что-то мешать: какие-то неприятные мелочи, отсутствие настроения. Если учесть, что это понедельник, то ситуация станет еще менее радужной, ведь без мотивации по понедельникам приходится сталкиваться с большими препятствиями на пути.

22 октября — день перепадов настроения

Убывающая Луна во Льве — это время большого энергетического диссонанса. В этот день настроение будет прыгать то вверх, то вниз. Чтобы последствия этих «прыжков» были минимально негативными, нужно позитивнее смотреть на мир. Хуже всего себя будут чувствовать пессимистично настроенные люди, которые привыкли во всем искать негатив.

Очень полезной будет помощь окружающим в этот день. Все, кто получит от вас эмоциональную поддержку, не забудут добра. Астрологи советуют избегать эгоистичных помыслов и больше думать об общем успехе 22 числа. Пришло время побыть рядом с семьей, с любимыми и близкими.

29 октября — день финансовых трудностей

29 числа лучше избегать дорогостоящих приобретений, спонтанных покупок и финансовых рисков. Не нужно брать деньги в долг и одалживать свои средства кому-либо. В такие дни люди часто совершают поступки, о которых потом жалеют.