Красное — не опасное. Ученые опровергли данные о том, что мясо вызывает рак

Ни красное мясо, ни полуфабрикаты из него не повышают риск смерти от каких-либо болезней и не вызывают раковых опухолей, пишет Annals of Internal Medicine. Сообщается, что это показали исследования, в которых участвовали в общей сложности 6 миллионов человек.

По данным издания, учёные проанализировали 118 научных работ, посвящённых влиянию продуктов из красного мяса на здоровье. В частности, выясняли, каков будет эффект, если за неделю съедать на три порции переработанного мяса меньше, чем обычно. Отметим, что в категорию переработанного отнесли солёное, сушёное и копчёное мясо, а также мясные изделия с добавлением консервантов и сроком хранения от 6 месяцев.

Данные показывают, что снижение их потребления практически не уменьшает вероятности развития онкологических заболеваний. Если быть точными, риск уменьшается менее чем на 1%. Не удалось найти также связи между этими продуктами и болезнями сердца и сосудов.