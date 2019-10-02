Светлана Лобода заинтриговала подписчиков нежным снимком с малышом

"Какое приятное знакомство", – написала певица. В кадре умиротворенная звезда трепетно прижимает малышку к груди. Фолловеры не сразу поняли, что за прелесть на руках у артистки. "Что за ребетенок?", (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) - поинтересовалась одна из поклонниц Светланы Лободы.

Всех без исключения умилил снимок певицы. "Мадонна с младенцем!", "Как красиво!", "Какое милое фото", "Лапочки какие!", "Боже мой, рай", – умилились пользователи соцсети. Некоторые подписчики стали говорить Светлане Лободе, что ей нужно родить мальчика.

Один из фолловеров заметил, что это необходимо успеть сделать до 40 лет, да и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, по слухам, у артистки роман, будет этому очень рад.

Светлане Лободе 36 лет, она воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Евангелину Левандовскую и полуторагодовалую Тильду. Кто ее отец – доподлинно не известно, но многие предполагают, что это Линдеманн.