Ср, 2.10.2019
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Светлана Лобода заинтриговала подписчиков нежным снимком с малышом

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Знаменитость показала своим подписчикам в соцсети дочь известного украинского дизайнера Лилии Литковской. Девочку в подписи к фото Светлана Лобода назвала "маленьким Буддой", пишут Дни.ру.

"Какое приятное знакомство", – написала певица. В кадре умиротворенная звезда трепетно прижимает малышку к груди. Фолловеры не сразу поняли, что за прелесть на руках у артистки. "Что за ребетенок?", (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) - поинтересовалась одна из поклонниц Светланы Лободы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Всех без исключения умилил снимок певицы. "Мадонна с младенцем!", "Как красиво!", "Какое милое фото", "Лапочки какие!", "Боже мой, рай", –  умилились пользователи соцсети. Некоторые подписчики стали говорить Светлане Лободе, что ей нужно родить мальчика.

Один из фолловеров заметил, что это необходимо успеть сделать до 40 лет, да и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, по слухам, у артистки роман, будет этому очень рад.

Светлане Лободе 36 лет, она воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Евангелину Левандовскую и полуторагодовалую Тильду. Кто ее отец – доподлинно не известно, но многие предполагают, что это Линдеманн.

Напомним, ранее в интервью Ксении Собчак Светлана Лобода признавалась, что испытывает к немецкому музыканту чувства. Однако рассказывать о них певица отказалась, заявив, что не имеет права из-за некоего контракта.

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