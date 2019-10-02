Поклонники пришли в восторг от фото Аллы Пугачевой в мини-платье

Стоит отметить, что юная дочь звездной пары – Елизавета – также проводила время с гостями. На опубликованной на личной странице юмориста в Instagram фотографии девочка наравне позирует вместе со старшей сестрой, со своей знаменитой мамой и ее подругами.

Юной красавице даже отвели специально место на снимке. Звезды российского шоу-бизнеса выстроились в ряд позади высокого кресла, больше похожего на трон. На нем и восседала Лиза. Чтобы подчеркнуть, что на снимке не просто ребенок, а маленькая мамина принцесса, Алла Борисовна даже рукой попыталась изобразить корону.

Впрочем, сам Галкин не стал выражать свое отношение к происходящему и присоединяться к дружественному снимку. Он выступил в роли фотографа, а кадр подписал кратко и лаконично: "Девчонки (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.). Текст знаменитый юморист сопроводил милым смайликом сердечком.