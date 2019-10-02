Ликовать осталось не так и долго: электронные визы в Санкт-Петербург станут платными

Эксперимент, скорее всего, закончится в следующем году. И с 2021 года услуга будет распространена на всю территорию РФ, и визы будут выдаваться за деньги. То, что сейчас они выдаются бесплатно, – это ненормально. Основа международных отношений – это принцип взаимности. Если с граждан РФ за что-то берут деньги, то логично, чтобы РФ тоже брала деньги с граждан иностранных государств,