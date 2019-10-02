«Я слишком долго молчал»: принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на СМИ

Кроме того, принц Гарри отметил, что в течение многих месяцев пресса пытается выставить его супругу Меган Маркл не в лучшем свете. Эта информация появилась на официальном сайте герцогов.

Справедливости ради, стоит отметить, что таблоиды действительно пытаются запечатлеть буквально каждый шаг Меган Маркл с тех пор, как она получила титул герцогини Сассекской, и чаще всего информация подавалась в негативном контексте, и далеко не всегда соответствовала действительности.

К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британской таблоидной прессы, которая ведет кампании против людей, не задумываясь о последствиях – безжалостной кампании, которая усилилась за последний год на протяжении всей беременности и воспитания нашего новорожденного сына,

– заявил принц Гарри.

Герцог Сассекский также отметил, что долго наблюдал, как страдает его супруга Меган Маркл, и намерен прекратить это.

Я слишком долго молча смотрел на ее личные страдания. Стоять в стороне и ничего не делать – это противоречит всему, во что мы верим,

– пишет он.

Сообщается, что иск подан от имени Меган Маркл. Дело финансируется лично герцогами Сассекскими. Представитель Маркл заявил, что судебное разбирательство началось в воскресенье, 29 сентября.