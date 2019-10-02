Самая молодая миллиардерша в мире рассталась с отцом своего ребенка

Как передает издание TMZ, 22-летняя светская львица взяла паузу в отношениях со своим любимым. Инсайдеры утверждают, что такое решение звездная пара приняла еще пару недель назад.

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage / Gilbert Flores/Broadimage

Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни,

— прокомментировал ситуацию инсайдер.

Официального подтверждения о разрыве отношений от Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта не было.

Как заметили поклонники, Кайли с начала сентября не преподавала ни в Instagram-Stories, ни в ленту соцсетей фото или видео с любимым, и на вечеринку по случаю свадьбы Биберов она пришла одна.

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

К слову, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году, а в феврале 2019-го звездная пара впервые стала родителями: у них родилась дочь Сторми.