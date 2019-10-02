Ср, 2.10.2019
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Самая молодая миллиардерша в мире рассталась с отцом своего ребенка

Travis Scott and Kylie Jenner

ФОТО: Famous / ZUMAPRESS.com

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которую на днях госпитализировали с острыми признаками инфекционного заболевания, разорвала отношения со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом. 

Как передает издание TMZ, 22-летняя светская львица взяла паузу в отношениях со своим любимым. Инсайдеры утверждают, что такое решение звездная пара приняла еще пару недель назад. 

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage / Gilbert Flores/Broadimage

Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни,

— прокомментировал ситуацию инсайдер.

Официального подтверждения о разрыве отношений от Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта не было. 

Как заметили поклонники, Кайли с начала сентября не преподавала ни в Instagram-Stories, ни в ленту соцсетей фото или видео с любимым, и на вечеринку по случаю свадьбы Биберов она пришла одна.

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

К слову, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году, а в феврале 2019-го звездная пара впервые стала родителями: у них родилась дочь Сторми.

Заметим, что последний раз Кайли Дженнер с возлюбленным видели на красной дорожке на премьере документального фильма Travis Scott: Look Mom I Can Fly. 

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