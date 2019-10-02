Самые неверные. Эксперты назвали имена ветреных мужчин

Лайф выяснил, какие мужские имена могут программировать своих представителей на измены.
Борис Хигир, профессор, психолог и автор книги "Тайна имени", посвятил много лет изучению влияния имени на поведение и судьбу. Специально для Лайфа эксперт составил рейтинг мужских имен, которые буквально обречены на неверность. Однако исследователь отметил, что все может изменить женщина — ее имя тоже влияет на судьбу брачного союза.
Денис — непредсказуем, требователен
На измены провоцирует неудовлетворённость партнёршей. Например, ее недостаточная отдача и вовлеченность.
Несмотря на заложенную в имени повышенную возбудимость и неустойчивость нервной системы, способен сдерживать эмоции. При этом крайне требователен в отношениях. Быстро располагает к себе девушек, но может жениться по расчету,
— отмечает Борис Хигир.
Максим — сноб и романтик
Рисует себе сказочный образ женщины, но, столкнувшись с жестокой реальностью, разочаровывается и начинает искать новую любовь.
Владелец такого имени склонен идеализировать женщин. Ранимость, чувствительность и предвзятость к партнёрше вынуждают мучительно долго искать вторую половинку.
Николай — злопамятен, самолюбив
Если на вечеринке дама будет танцевать с другим, он не пойдёт её провожать. Вскоре начнет искать новую девушку.
Эгоистичен, не всегда бывает нежен и ласков в обращении с женщиной. Не каждый Николай обременит себя банальной покупкой цветов на свидание.
Антон — самовлюбленный спортсмен
Спортивный азарт, присущий Антонам, распространяется на любовные отношения.
Склонность к изменам формируется ещё в детстве. Антошка растет очаровательным, но непослушным ребенком. Он смел, хитер, настойчив, расчетлив и дипломатичен. При этом обладает и бойцовскими качествами.
Павел — ранимый бунтарь
Тяга к самоутверждению за счет любовных побед не позволяет совершенствоваться и увлекает в бесконечную вереницу романов.
У Павла высокий интеллект, но несколько инертный ум. Он тратит огромное количество энергии, чтобы произвести впечатление. Случаи поражения переживает крайне остро.
Эксперт по именам напоминает, что большое влияние на судьбу оказывает также и отчество, и месяц рождения.