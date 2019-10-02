Самые неверные. Эксперты назвали имена ветреных мужчин

Борис Хигир, профессор, психолог и автор книги "Тайна имени", посвятил много лет изучению влияния имени на поведение и судьбу. Специально для Лайфа эксперт составил рейтинг мужских имен, которые буквально обречены на неверность. Однако исследователь отметил, что все может изменить женщина — ее имя тоже влияет на судьбу брачного союза.

Денис — непредсказуем, требователен

На измены провоцирует неудовлетворённость партнёршей. Например, ее недостаточная отдача и вовлеченность.

Несмотря на заложенную в имени повышенную возбудимость и неустойчивость нервной системы, способен сдерживать эмоции. При этом крайне требователен в отношениях. Быстро располагает к себе девушек, но может жениться по расчету,

— отмечает Борис Хигир.

Максим — сноб и романтик

Рисует себе сказочный образ женщины, но, столкнувшись с жестокой реальностью, разочаровывается и начинает искать новую любовь.

Владелец такого имени склонен идеализировать женщин. Ранимость, чувствительность и предвзятость к партнёрше вынуждают мучительно долго искать вторую половинку.

Николай — злопамятен, самолюбив

Если на вечеринке дама будет танцевать с другим, он не пойдёт её провожать. Вскоре начнет искать новую девушку.

Эгоистичен, не всегда бывает нежен и ласков в обращении с женщиной. Не каждый Николай обременит себя банальной покупкой цветов на свидание.

Антон — самовлюбленный спортсмен

Спортивный азарт, присущий Антонам, распространяется на любовные отношения.

Склонность к изменам формируется ещё в детстве. Антошка растет очаровательным, но непослушным ребенком. Он смел, хитер, настойчив, расчетлив и дипломатичен. При этом обладает и бойцовскими качествами.

Павел — ранимый бунтарь

Тяга к самоутверждению за счет любовных побед не позволяет совершенствоваться и увлекает в бесконечную вереницу романов.

У Павла высокий интеллект, но несколько инертный ум. Он тратит огромное количество энергии, чтобы произвести впечатление. Случаи поражения переживает крайне остро.