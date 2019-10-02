Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Как сообщают СМИ, диагноз звезды сериала «Моя прекрасная няня» – последняя стадия рака мозга.
Кроме того, сегодня все обсуждают новость о том, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.
А недавно стало известно, что экс-сотрудница клиники, в которой лежит Анастасия Заворотнюк, пыталась продать фото и видео, на которых актриса запечатлена в тяжелом состоянии. Немного позже выяснилось, что женщина передумала отдавать эксклюзивные кадры:
Извините, о продаже фото и видео предложение неактуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности,
– якобы заявила она.
Теперь в СМИ появилась информация о том, что бывшей сотруднице клиники грозит наказание. В данный момент ведется расследование, проверка персонала, а также изучение записей камер наблюдения. Об этом пишет Дни.ру. Сообщается также, что пока злоумышленницу не вычислили, однако ей грозит уголовный срок.