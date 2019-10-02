Ср, 2.10.2019
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Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Как сообщают СМИ, диагноз звезды сериала «Моя прекрасная няня» – последняя стадия рака мозга. 

Кроме того, сегодня все обсуждают новость о том, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

А недавно стало известно, что экс-сотрудница клиники, в которой лежит Анастасия Заворотнюк, пыталась продать фото и видео, на которых актриса запечатлена в тяжелом состоянии. Немного позже выяснилось, что женщина передумала отдавать эксклюзивные кадры:

Извините, о продаже фото и видео предложение неактуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности,

– якобы заявила она.

Теперь в СМИ появилась информация о том, что бывшей сотруднице клиники грозит наказание. В данный момент ведется расследование, проверка персонала, а также изучение записей камер наблюдения. Об этом пишет Дни.ру. Сообщается также, что пока злоумышленницу не вычислили, однако ей грозит уголовный срок.

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