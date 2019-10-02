Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Кроме того, сегодня все обсуждают новость о том, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

А недавно стало известно, что экс-сотрудница клиники, в которой лежит Анастасия Заворотнюк, пыталась продать фото и видео, на которых актриса запечатлена в тяжелом состоянии. Немного позже выяснилось, что женщина передумала отдавать эксклюзивные кадры:

Извините, о продаже фото и видео предложение неактуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности,

– якобы заявила она.