Знаки Зодиака, которых ожидают неприятности в октябре 2019 года

Удачи много не бывает, поэтому старайтесь делать все возможное, чтобы привлекать ее в свою жизнь.

Рак

У Раков ожидаются некоторые проблемы с уверенностью в себе, потому что звезды и планеты находятся в неблагоприятном для них положении. У этих людей может появиться чувство беспросветности и самая настоящая осенняя апатия.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Ракам не унывать и продолжать делать то, что они любят больше всего.

Весы

У Весов начинается период, когда физические и интеллектуальные силы значительно снизятся. Во всем виновата Венера, которая 7 числа перейдет в Знак Скорпиона и станет очень негативной. Весов ожидают неприятности на работе, в творчестве, эмоциональные проблемы, а также неполадки со сном.

Проблемы со сном поможет решить специальная медитация, а вот на работе и в любви придется чаще идти на компромиссы и очень тщательно планировать все дела. Риски сейчас лучше свести к абсолютному минимуму. Ждать чуда не стоит, зато можно попросить о помощи близких людей.

Стрелец

Стрельцам в октябре стоит как можно осторожнее начинать новые дела. Астрологи советуют не браться за сомнительные проекты, не рисковать и не тратить много денег. Финансовая осторожность должна выйти на первый план.

Если Стрельцы будут посвящать больше времени отдыху и релаксации, то проблемы могут обойти их стороной. Лучше не давать никому обещаний, потому что желание отложить дела на потом будет практически постоянным.

Козерог

Звезды и планеты заставят выйти на поверхность все пороки и слабости Козерогов. Возможно, эти люди станут ревнивыми, а также еще более недоверчивыми, склонными к уединению. Это может обидеть родных и близких, а также друзей и вторую половинку. Астрологи советуют Козерогам сохранять в своих словах и действиях оптимизм.

Это будет сложно, но необходимо быть спокойнее и верить в то, что все обернется только добром и успехом. Сомнения могут захлестнуть Козерогов, однако справиться с ними можно при помощи командной работы, общения с близкими. Порой всем нужны откровенные разговоры по душам, которые помогают выплескивать накопленный негатив.

Рыбы

В октябре Рыбы могут ощутить усталость, апатию, слабость. Связано это будет с негативным настроением Венеры в Скорпионе и таким же Марсом.