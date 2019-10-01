Анджелина Джоли с детьми и знаменитым отцом посетила премьеру фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в Лос-Анджелесе

На премьеру Анджелина пришла в блестящем черном платье от Versace, украшенном брошкой в виде скорпиона, что, видимо, должно было подчеркнуть, что на экране она воплотила образ злой волшебницы.

Джоли появилась на красной дорожке с внушительной поддержкой — на мероприятие вместе с актрисой выбрались и ее дети. Не хватало лишь сына Мэддокса, но у молодого человека есть уважительная причина — в конце августа он уехал в Южную Корею, чтобы изучать в университете биоинженерию. Как призналась Джоли на состоявшейся перед премьерой пресс-конференции, Мэддоксом она очень гордится.

Недавно проводила сына... Очень горжусь им. И волнуюсь. Мой мир расширяется по мере того, как он расширяется у моих детей. Много нового узнаю от них. Мне нравится этот этап жизни,

— сказала она.

Поддержать актрису пришел и ее отец Джон Войт. Напомним, раньше у них были непростые отношения: Войт публично заявлял, что Анджелине нужна психологическая помощь, а Джоли в ответ прекратила с ним общение и отказалась от его фамилии. Попытаться наладить отношения с отцом Анджелину, по слухам, подтолкнул Брэд Питт, когда знаменитости еще были супругами.