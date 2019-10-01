Концерн Postimees Grupp окажет помощь семье и 10-летнему ребенку, который мог стать жертвой педофила

Люди готовы жертвовать деньги и собирать их для защиты интересов ребенка. И поскольку Катрин Луст физически не успевает отвечать всем, кто с ней связывается, мы публикуем ее обращение ко всем неравнодушным зрителям программы.

Вчера перед выходом передачи состоялось собрание правления фирмы Postimees Grupp, куда входит и портал Limon.ee, и Kanal 2, в ходе которого обсудили, как можно помочь семье и ребенку, чтобы «спасение утопающих не стало делом рук только лишь самих утопающих».

Postimees Grupp оплатит семье все расходы, связанные с правовой поддержкой, проблем в получении профессиональной юридической помощи больше у этой семьи не будет.

Семья вынуждена вести неравную борьбу с волостной управой. Они за деньги налогоплательщиков заказали для защиты своих интересов дорогого адвоката, а обычная эстонская семья не может себе этого позволить.