Концерн Postimees Grupp окажет помощь семье и 10-летнему ребенку, который мог стать жертвой педофила

Телефон ведущей Катрин Луст разрывается после вчерашней передачи Kuuuurija о 10-летнем ребенке, который сначала, предположительно стал жертвой педофила, а потом его забрали в детский дом, несмотря на то, что все соседи отлично характеризуют его мать и не видят ни малейшей причины для того, чтобы отобрать у нее ребенка.
Люди готовы жертвовать деньги и собирать их для защиты интересов ребенка. И поскольку Катрин Луст физически не успевает отвечать всем, кто с ней связывается, мы публикуем ее обращение ко всем неравнодушным зрителям программы.
Вчера перед выходом передачи состоялось собрание правления фирмы Postimees Grupp, куда входит и портал Limon.ee, и Kanal 2, в ходе которого обсудили, как можно помочь семье и ребенку, чтобы «спасение утопающих не стало делом рук только лишь самих утопающих».
Postimees Grupp оплатит семье все расходы, связанные с правовой поддержкой, проблем в получении профессиональной юридической помощи больше у этой семьи не будет.
Семья вынуждена вести неравную борьбу с волостной управой. Они за деньги налогоплательщиков заказали для защиты своих интересов дорогого адвоката, а обычная эстонская семья не может себе этого позволить.
Подробности можно узнать на эстонском языке на сайте Kuuuurija.