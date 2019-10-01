Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк все еще находится в одной из московских больниц, а официального подтверждения ее болезни так и не было. Отметим, что ранее концертный директор актрисы пообещал до конца сентября дать интервью, чтобы опровергнуть все слухи касательно ее болезни – рака мозга, пишет Сегодня.