Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк все еще находится в одной из московских больниц, а официального подтверждения ее болезни так и не было. Отметим, что ранее концертный директор актрисы пообещал до конца сентября дать интервью, чтобы опровергнуть все слухи касательно ее болезни – рака мозга, пишет Сегодня.
Но поклонники и журналисты так и не дождались заявления Стаса Христова и поэтому считают, что информация о неоперабельной опухоли у Анастасии Заворотнюк соответствует действительности. Более того, молчание со стороны представителя артистки заставляет фанатов думать о том, что у Анастасии ухудшилось состояние.
По последним данным, "Няня Вика" находится в больничной палате и сейчас проходит химио- и лучевую терапию, но пациенты той же клиники утверждают обратное – 46-летняя кинозвезда самостоятельно не дышит и находится в коме.