В Таллинн едет Наталья Варлей со спектаклем «Операция «МЫ» или невероятное приключение»

«Операция «МЫ» или невероятное приключение» - это история взаимоотношений между двумя уже немолодыми людьми. Трогательный, смешной и по-детски наивный служебный роман между бывшей актрисой и буфетчиком маленького частного театра, начавшийся пять лет назад, ставит наших героев на грань выбора между жизнью и смертью. Превращая жизнь этих милых людей в цирк.