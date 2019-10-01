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  • В Таллинн едет Наталья Варлей со спектаклем «Операция «МЫ» или невероятное приключение»

В Таллинн едет Наталья Варлей со спектаклем «Операция «МЫ» или невероятное приключение»

«Операция «МЫ» или невероятное приключение»

ФОТО: Промо

22 ноября на сцене Центра русской культуры знаменитые россисйкие актеры, Наталья Варлей и Владимир Долинский, покажут спектакль «Операция «МЫ» или невероятное приключение».

«Операция «МЫ» или невероятное приключение»

ФОТО: Промо

«Операция «МЫ» или невероятное приключение» - это история взаимоотношений между двумя уже немолодыми людьми. Трогательный, смешной и по-детски наивный служебный роман между бывшей актрисой и буфетчиком маленького частного театра, начавшийся пять лет назад, ставит наших героев на грань выбора между жизнью и смертью. Превращая жизнь этих милых людей в цирк.

«Операция «МЫ» или невероятное приключение»

ФОТО: Промо

«Операция «МЫ» или невероятное приключение»

ФОТО: Промо

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