Эмили Ратаковски надела откровенный купальник, который, судя по всему, сняла с Бората

По традиции все новые купальники своего бренда Эмили Ратаковски всегда в первую очередь примеряет на себя. Поэтому девушка и опубликовала фото новой модели купальника, теперь в чёрном цвете. Конечно же, на фигуре Ратаковски и мешок смотрелся бы идеально, но лаконичное бикини только подчеркнуло все изгибы и подтянутое тело.

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Впрочем, среди восторженных комментариев начали проскальзывать и неодобрительные. Действительно, дизайн купальника кому-то может показаться немного дерзким и необычным. И многие не смогли отогнать ассоциации с Боратом, популярным персонажем из одноимённого фильма 2006 года, который в итоге стал мемом.

Как будто трусы до плеч дотянула,

Почти так же горячо, как Борат в плавках,

- написали подписчики.