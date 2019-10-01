Вт, 1.10.2019
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  • Жители Лаагри столкнулись с ужасной проблемой: из-за этого их жизнь может быть в опасности

Жители Лаагри столкнулись с ужасной проблемой: из-за этого их жизнь может быть в опасности
Kuuuurija!

Некоторое время назад волость Сауэ закрыла одну важную автобусную остановку в Лаагри - конечную 18-го автобуса. Почти 350 жителей собирают подписи за то, чтобы вернуть конечную в то место, где она была почти 30 лет. Власти же говорят, что с ситуацией нужно смириться. 

Проблема заключается в том, что до другой ближайшей остановки людям нужно делать большой круг, а чтобы сократить маршрут, кто-то проделал дыру в заборе и пересекает железнодорожные пути в опасном и не предназначенном для этого месте. 

Волостной старейшина Андре Лайск не согласен с протестом местных жителей, он считает, что многие довольны новым расположением остановки и не может оценить, 500 метров до новой остановки - это много или мало. Протестующие считают, что до новой остановки идти больше, чем 500 метров. 

«Тоннель, по которому приходится ходить, может быть небезопасным, там даже нет камер», - говорит ведущая. 

Смотрите видео передачи Kuuuurija! 

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